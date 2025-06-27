Опрос: россияне ожидают повышения средней зарплаты до 154 тысяч рублей

Российские работники ждут, что средняя заработная плата по стране вырастет до 154 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования.
Так, больше всего увеличения средней зарплаты ожидают мужчины — до 176 тыс. рублей.
В то же время ожидания среди россиянок гораздо скромнее — до 129 тыс. рублей.
Больше всех на рост доходов рассчитывают россияне, работающие в сфере строительства (223 тыс. рублей), IT и телекоме (222 тыс.). Среди работников транспорта ожидания по росту зарплата составили 151 тыс., в производстве — 107 тыс., а в торговле — 100 тыс. рублей.
Отметим, что ожидаемая зарплата в конце 2024 года оценивалась россиянами в 139 тыс. рублей. Тогда женщины ожидали ее роста до 123 тыс., а мужчины — до 157 тыс. рублей.
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