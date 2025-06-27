Опрос: россияне ожидают повышения средней зарплаты до 154 тысяч рублей

Больше всех на рост доходов рассчитывают россияне, работающие в сфере строительства (223 тыс. рублей), IT и телекоме (222 тыс.). Среди работников транспорта ожидания по росту зарплата составили 151 тыс., в производстве — 107 тыс., а в торговле — 100 тыс. рублей.