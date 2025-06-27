В Минкультуры не нашли оснований для отзыва проката сериала «Беременна в 16»

Министерство культуры России не обнаружило оснований для отзыва прокатного удостоверения сериала «Беременна в 16», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. При этом для устранения возможных двусмысленных трактовок содержания проекта в прокатное удостоверение было внесено изменение — теперь сериал называется «16 лет и 9 месяцев».
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Минкультуры с просьбой проверить законность выдачи прокатного удостоверения первой серии сериала о школьнице, забеременевшей в 16 лет. По словам парламентария в её телеграм-канале, проект «может содержать деструктивную идеологию». Сериал получил прокатное удостоверение в начале июня.
В министерстве отметили, что заявление и комплект документов на выдачу прокатного удостоверения первой серии многосерийного фильма «Беременна в 16» были рассмотрены, и оснований для отказа не выявлено. Фильм получил категорию «18+», что запрещает его распространение среди несовершеннолетних.
Ведомство напомнило, что законодательство содержит исчерпывающий перечень информации, при наличии которой прокатное удостоверение не выдается — например, материалы, пропагандирующие терроризм, экстремизм, наркотики, порнографию, насилие, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию, смену пола или отказ от деторождения. Сериал «Беременна в 16» не подпадает под эти критерии.
Однако для предотвращения неоднозначного восприятия правообладатель решил изменить название сериала на «16 лет и 9 месяцев». Соответствующие изменения были внесены в прокатное удостоверение по заявлению правообладателя, сообщили в Минкультуры.
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