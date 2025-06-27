В Минкультуры не нашли оснований для отзыва проката сериала «Беременна в 16»

Министерство культуры России не обнаружило оснований для отзыва прокатного удостоверения сериала «Беременна в 16», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. При этом для устранения возможных двусмысленных трактовок содержания проекта в прокатное удостоверение было внесено изменение — теперь сериал называется «16 лет и 9 месяцев».