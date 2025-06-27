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Анна Винтур решила оставить работу в американском модном журнале Vogue

Британская журналистка Анна Винтур приняла решение покинуть позицию главного редактора женского журнала моды Vogue.

Британская журналистка Анна Винтур приняла решение покинуть позицию главного редактора женского журнала моды Vogue. Подробности приводит информпортал The Business of Fashion.

Согласно информации издания, в четверг персоналу классического модного журнала официально объявили о грядущей отставке 75-летней Анны Винтур, которая посвятила работе в нем порядка 40 лет своей жизни.

Как указали в BoF, пока головной офис Vogue в Соединенных Штатах будет подбирать преемника на позицию шеф-редактора, сама экс-главред продолжит курировать контент в качестве глобального арт-директора.

Карьерный путь Анны Винтур в издании начался в 1983 году с должности руководителя творческого направления. После успешного управления британским филиалом она в 1988 году вернулась в штаб-квартиру журнала в США.

Стоит отметить, что Анна Винтур известна не только как эксперт моды, но и как участница светских интриг. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале рассказала о том, почему у экс-главреда Vogue была «аллергия» на Первую леди США Меланию Трамп.

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