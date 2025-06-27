Анна Винтур решила оставить работу в американском модном журнале Vogue

Стоит отметить, что Анна Винтур известна не только как эксперт моды, но и как участница светских интриг. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале рассказала о том, почему у экс-главреда Vogue была «аллергия» на Первую леди США Меланию Трамп.