Анна Винтур решила оставить работу в американском модном журнале Vogue

Британская журналистка Анна Винтур приняла решение покинуть позицию главного редактора женского журнала моды Vogue. Подробности приводит информпортал The Business of Fashion.
Согласно информации издания, в четверг персоналу классического модного журнала официально объявили о грядущей отставке 75-летней Анны Винтур, которая посвятила работе в нем порядка 40 лет своей жизни.
Как указали в BoF, пока головной офис Vogue в Соединенных Штатах будет подбирать преемника на позицию шеф-редактора, сама экс-главред продолжит курировать контент в качестве глобального арт-директора.
Карьерный путь Анны Винтур в издании начался в 1983 году с должности руководителя творческого направления. После успешного управления британским филиалом она в 1988 году вернулась в штаб-квартиру журнала в США.
Стоит отметить, что Анна Винтур известна не только как эксперт моды, но и как участница светских интриг. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале рассказала о том, почему у экс-главреда Vogue была «аллергия» на Первую леди США Меланию Трамп.