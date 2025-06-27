Дом Брэда Питта ограбили в Лос-Анджелесе

Дом американского актера Брэда Питта подвергся ограблению в Лос-Анджелесе. Об этом в четверг, 26 июня, сообщило NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По предварительным данным, в краже участвовали три человека, проникшие в дом звезды через окно. Злоумышленники вынесли различные ценные предметы, однако информация об их стоимости не разглашается.
Телеканал отмечает, что ограбление дома Брэда Питта стало еще одним в серии подобных преступлений, произошедших в Лос-Анджелесе за последние месяцы, жертвами которых стали известные личности, говорится в сообщении.
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