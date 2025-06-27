Россияне рассчитывают на повышение зарплаты до 154 тысяч рублей

Согласно данным опроса, 29% россиян надеются на увеличение дохода в ближайшие месяцы: 18% респондентов ждут прибавки к зарплате, 10% рассчитывают одновременно на повышение зарплаты и должности, еще 1% надеется сменить должность. «Средняя ожидаемая зарплата составляет 154 тысячи рублей. При этом женщины рассчитывают на 129 тысяч рублей, а мужчины — в среднем на 176 тысяч рублей», — говорится в материалах исследования, передает РИА Новости. Аналитики напоминают, что в конце 2024 года средний ожидаемый уровень зарплаты составлял 139 тысяч рублей: мужчины рассчитывали на 157 тысяч, женщины — на 123 тысячи рублей.