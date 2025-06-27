Россияне рассчитывают на повышение зарплаты до 154 тысяч рублей

29% участников опроса выразили уверенность в повышении заработной платы.
Россияне в третьем квартале 2025 года ожидают повышения средней заработной платы до 154 тысяч рублей, при этом мужчины рассчитывают на 176 тысяч, а женщины — на 129 тысяч рублей. Об этом сообщают результаты исследования.
Согласно данным опроса, 29% россиян надеются на увеличение дохода в ближайшие месяцы: 18% респондентов ждут прибавки к зарплате, 10% рассчитывают одновременно на повышение зарплаты и должности, еще 1% надеется сменить должность. «Средняя ожидаемая зарплата составляет 154 тысячи рублей. При этом женщины рассчитывают на 129 тысяч рублей, а мужчины — в среднем на 176 тысяч рублей», — говорится в материалах исследования, передает РИА Новости. Аналитики напоминают, что в конце 2024 года средний ожидаемый уровень зарплаты составлял 139 тысяч рублей: мужчины рассчитывали на 157 тысяч, женщины — на 123 тысячи рублей.
Наибольший рост доходов прогнозируют специалисты строительной отрасли (223 тысячи рублей), а также работники IT и телекоммуникаций (222 тысячи рублей). В транспортной и логистической сфере ожидаемая зарплата составляет 151 тысячу рублей, в производстве — 107 тысяч рублей, а в розничной торговле и ритейле — 100 тысяч рублей. Исследование проводилось с 16 по 18 июня и охватило более 3,2 тысяч человек из всех регионов России.
В течение года первыми могут столкнуться со снижением заработной платы линейные сотрудники и топ-менеджеры. К такому выводу пришли специалисты на основании результатов опроса, проведенного сервисом «Актион Бухгалтерия». В исследовании приняли участие 526 бухгалтеров, представляющих компании из сфер торговли, производства, строительства и логистики.
Согласно полученным данным, каждая шестая компания рассматривает возможность уменьшения выплат персоналу. Так, 16,5% организаций допускают снижение зарплат уже в текущем месяце или в течение ближайших 12 месяцев. Кроме того, 3,6% опрошенных сообщили о намерении начать сокращения выплат в ближайший месяц или квартал.