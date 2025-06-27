Мошенники с удвоенной силой атакуют россиян уже с июля: вот какую уловку они придумали

Телефонные мошенники могут атаковать россиян с удвоенной силой уже с июля. Об этом предупреждают эксперты Президентской академии (РАНХиГС). При этом они будут использовать новую схему, в которой намерены использовать отсылку к закону о запрете госорганам и бизнесу использовать иностранные мессенджеры для взаимодействия с гражданами. Закон вступил в силу с 1 июня 2025 года.