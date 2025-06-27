Мошенники с удвоенной силой атакуют россиян уже с июля: вот какую уловку они придумали

Телефонные мошенники могут атаковать россиян с удвоенной силой уже с июля. Об этом предупреждают эксперты Президентской академии (РАНХиГС). При этом они будут использовать новую схему, в которой намерены использовать отсылку к закону о запрете госорганам и бизнесу использовать иностранные мессенджеры для взаимодействия с гражданами. Закон вступил в силу с 1 июня 2025 года.
Нова схема называется «Единый агрегатор госуслуг», пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов РАНХиГС. Суть аферы заключается в том, то злоумышленники представляются сотрудниками якобы нового сервиса, являющегося «единым агрегатором» госуслуг. Аферисты уверяют, то при помощи «единого агрегатора» оператор может переключать пользователя между различными ведомствами. В результате жертву либо выводят на фишинговый сайт, либо побуждают скачать приложение, что приводит к потере персональных данных.
«Эксперты Президентской академии просят запомнить, что никакого “единого агрегатора всех госуслуг” не существует, и рекомендуют предупредить об этой схеме своих близких», — советуют эксперты.
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