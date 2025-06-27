Во Владивостоке у хозяина забрали агрессивную собаку после жалоб соседей

Поводом для изъятия стали неоднократные обращения жителей улицы Кузнецова, которые утверждали, что крупная собака по кличке Нора нападала на прохожих и домашних животных. По словам пострадавших, хозяин выпускал питомца на улицу без поводка и намордника, а на замечания реагировал агрессивно и сам угрожал соседям. Одна из местных жительниц, Вероника Маликова, рассказала, что собака атаковала её дважды и причинила травмы рукам, а также ранее напала на её собаку.