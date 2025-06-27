Во Владивостоке у хозяина забрали агрессивную собаку после жалоб соседей

У жителя Владивостока изъяли собаку после жалоб соседей на агрессивное поведение животного. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, пса поместили в специализированный приют, где он будет находиться до окончания расследования уголовного дела.
Поводом для изъятия стали неоднократные обращения жителей улицы Кузнецова, которые утверждали, что крупная собака по кличке Нора нападала на прохожих и домашних животных. По словам пострадавших, хозяин выпускал питомца на улицу без поводка и намордника, а на замечания реагировал агрессивно и сам угрожал соседям. Одна из местных жительниц, Вероника Маликова, рассказала, что собака атаковала её дважды и причинила травмы рукам, а также ранее напала на её собаку.
Сотрудники полиции вместе с кинологами провели обыск в квартире владельца. Хозяин открыл двери лишь после того, как сотрудники полиции пригрозили вскрыть замки. В ходе проверки выяснилось, что у животного отсутствует вакцинация от бешенства, нет чипа и клейма, а ветеринарный паспорт не содержит необходимых отметок.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (максимальное наказание — до трёх лет лишения свободы) и статье 213 УК РФ — хулиганство, связанное с грубым нарушением общественного порядка (максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы). Владелец собаки был доставлен на допрос в Следственный комитет для выяснения всех обстоятельств произошедшего.