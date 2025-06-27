Гости и жители Владивостока отметят 165-летие города яркими событиями

В субботу, 28 июня, во Владивостоке стартует юбилейная неделя, приуроченная к 165-летию со дня основания города. Обширную программу мероприятий подготовила администрация Владивостока. По информации пресс-службы мэрии, праздничные события охватят центральные городские площадки, набережные и отдельные районы, включая острова Попова и Русский, а также село Береговое и посёлок Трудовое.
Первым крупным событием станет мероприятие, посвящённое Дню молодёжи, которое проведут на площади Борцов Революции. С 13:00 там начнут работу тематические площадки, посвящённые творчеству, карьере, киберспорту и другим сферам. С 14:00 стартует концертно-развлекательная программа, а вечером, в 17:40, на сцену выйдут приглашённые исполнители Miravi и Burito. В течение дня на площади будут работать фудкорт дальневосточной кухни в рамках фестиваля «На гребне», мастер-классы, флешмобы, интерактивные зоны и «Маркет молодых» с участием начинающих предпринимателей. Для посещения мероприятий потребуется пройти регистрацию на сайте «деньмолодёжи2025.рф» и получить онлайн-билет.
В воскресенье, 29 июня, на набережной Спортивной гавани запланированы соревнования по гребле на лодках класса «Дракон» среди любительских команд. Регистрация участников начнётся в 10:00, первый старт — в 11:00. С 12:00 до 17:00 в этом месте будут работать площадки ГТО «Иду на рекорд» и тир, а также пройдут любительские соревнования по воркауту и трикингу. В течение дня на «KFC Арене» состоится Кубок города по баскетболу 3×3, регистрация команд открыта до вечера 28 июня. Вечером, в 20:30, гостей набережной ждёт шоу музыки, воды и огня, подготовленное радио «Владивосток FM» совместно с театром огня и света «Астера» и концерт-трио La France.
В этот же день, 29 июня, на центральной площади возле малой сцены пройдёт семейный фестиваль. В программе с 15:00 — йога для семей с детьми, своп-маркет, фестиваль воздушных змеев, танцевальный флешмоб, аквагрим, зоны отдыха, развлекательные и спортивные игры. Родителям предложат открытый лекторий «Психологическая готовность ребёнка к школе», а также мастер-классы по росписи, созданию кукол, работе с конструктором «Лего» и кулинарные занятия.
В понедельник, 30 июня, команда «Квиз, плиз!» приглашает всех желающих сыграть в тематическую интеллектуальную игру о Владивостоке. Начало в 19:00, для участия необходимо собрать команду от двух до шести человек и пройти регистрацию на сайте организаторов.
Во вторник, 1 июля, на площади Борцов Революции состоится День ветерана боевых действий. В 17:00 начнётся выступление творческих коллективов Приморского края, в 19:00 — концерт группы «Маэстро», а в 20:00 откроется кинотеатр под открытым небом, где покажут короткометражные фильмы молодых приморских авторов.
В течение всей юбилейной недели на центральной площади города будет работать фудкорт в рамках Фестиваля дальневосточной кухни «На гребне». Помимо этого, в городе пройдут концерты, выставки, тематические программы и культурные мероприятия, которые охватят не только центр, но и другие районы Владивостока.
Завершится праздничная неделя в субботу, 5 июля, большим концертом в честь Дня города на главной площади Владивостока. Выступят группы «Город-312», «Корни» и певица Виктория Дайнеко. Хедлайнером концерта станет певец Олег Газманов.