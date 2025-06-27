Гости и жители Владивостока отметят 165-летие города яркими событиями

В воскресенье, 29 июня, на набережной Спортивной гавани запланированы соревнования по гребле на лодках класса «Дракон» среди любительских команд. Регистрация участников начнётся в 10:00, первый старт — в 11:00. С 12:00 до 17:00 в этом месте будут работать площадки ГТО «Иду на рекорд» и тир, а также пройдут любительские соревнования по воркауту и трикингу. В течение дня на «KFC Арене» состоится Кубок города по баскетболу 3×3, регистрация команд открыта до вечера 28 июня. Вечером, в 20:30, гостей набережной ждёт шоу музыки, воды и огня, подготовленное радио «Владивосток FM» совместно с театром огня и света «Астера» и концерт-трио La France.