В Красноярске транспортные полицейские задержали подростков-зацеперов

В Красноярске транспортные полицейские зафиксировали опасные забавы подростков-зацеперов на железной дороге. В пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказали подробности.
В одном случае несовершеннолетний решил прокатиться на сцепном устройстве между вагонами. Чем это могло обернуться, представить страшно. В лучшем случае — упал бы и травмировался, о худшем варианте стоит ли говорить?!
В другом случае нарушителей было двое, они подвергли свои жизни опасности, устроив «покатушки» на внешних элементах конструкции электропоезда.
На родителей двух несовершеннолетних уже составлены протоколы об административном правонарушении — за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию. Личность третьего зацепера пока устанавливают, это вопрос времени.