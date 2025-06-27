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В Красноярске транспортные полицейские задержали подростков-зацеперов

Трое подростков устроили смертельное развлечение на железной дороге в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске транспортные полицейские зафиксировали опасные забавы подростков-зацеперов на железной дороге. В пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказали подробности.

В одном случае несовершеннолетний решил прокатиться на сцепном устройстве между вагонами. Чем это могло обернуться, представить страшно. В лучшем случае — упал бы и травмировался, о худшем варианте стоит ли говорить?!

В другом случае нарушителей было двое, они подвергли свои жизни опасности, устроив «покатушки» на внешних элементах конструкции электропоезда.

На родителей двух несовершеннолетних уже составлены протоколы об административном правонарушении — за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию. Личность третьего зацепера пока устанавливают, это вопрос времени.