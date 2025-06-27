Он подчеркнул, что Украина столкнулась с существенными трудностями в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По словам Доктороу, США прекратили военные поставки Киеву, перенаправив стратегически важное вооружение Израилю, в то время как российские вооруженные силы последовательно выполняют оперативные задачи.