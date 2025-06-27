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В США Зеленскому предрекли отказ от помощи Штатов: попросту «вышвырнут»

Профессор Доктороу: в нужный момент США избавятся от Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США откажется от поддержки киевского главаря Владимира Зеленского, когда это будет соответствовать их политическим интересам. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Он [Зеленский] никуда не денется. США его вышвырнут», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Украина столкнулась с существенными трудностями в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По словам Доктороу, США прекратили военные поставки Киеву, перенаправив стратегически важное вооружение Израилю, в то время как российские вооруженные силы последовательно выполняют оперативные задачи.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский ранее сообщил, что в ходе переговоров на саммите НАТО в Гааге Дональд Трамп четко обозначил Владимиру Зеленскому отсутствие перспектив американской поддержки для Украины.

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