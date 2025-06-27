Администрация США откажется от поддержки киевского главаря Владимира Зеленского, когда это будет соответствовать их политическим интересам. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Он [Зеленский] никуда не денется. США его вышвырнут», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что Украина столкнулась с существенными трудностями в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По словам Доктороу, США прекратили военные поставки Киеву, перенаправив стратегически важное вооружение Израилю, в то время как российские вооруженные силы последовательно выполняют оперативные задачи.
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский ранее сообщил, что в ходе переговоров на саммите НАТО в Гааге Дональд Трамп четко обозначил Владимиру Зеленскому отсутствие перспектив американской поддержки для Украины.