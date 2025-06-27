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Врач рассказала о влиянии физнагрузок на женское репродуктивное здоровье

Врач Аполихина: нагрузки положительно влияют на репродуктивное здоровье женщин.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Физическая активность положительно влияет на регуляцию гормонального баланса в женском организме, повышает шансы на успешное зачатие, способствуют балансу эстрогена и прогестерона, рассказала РИА Новости профессор, заслуженный врач РФ, заведующий отделением эстетической гинекологии и реабилитации Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова Минздрава РФ Инна Аполихина.

«Упражнения оказывают значительное положительное влияние на репродуктивное здоровье женщины, затрагивая как физиологические, так и психологические аспекты», — сказала Аполихина.

Врач отметила, что физическая активность благоприятно влияет на регуляцию гормонального баланса в организме женщины. Она помогает снизить уровень инсулина и кортизола, избыток которых может нарушать процесс овуляции.

«Умеренные нагрузки способствуют балансу эстрогена и прогестерона, что важно для регулярного менструального цикла и фертильности. Снижает риск синдрома поликистозных яичников за счет улучшения чувствительности к инсулину», — пояснила специалист.

По словам врача, регулярные физические упражнения нормализуют менструальный цикл, уменьшая риск аменореи или нерегулярных кровотечений. Также занятия спортом снижают выраженность предменструального синдрома и дисменореи.

«Умеренные физические нагрузки улучшают кровообращение в органах малого таза, что оказывает положительное влияние на функцию яичников и состояние эндометрия. Снижают риск ожирения, которое часто связано с бесплодием из-за дисгормональных нарушений», — добавила Аполихина.

Она отметила, что у женщин с нормальным весом физические упражнения повышают шансы на успешное зачатие. Также они снижают риск эндометриоза, миомы матки и некоторых форм рака за счет регуляции эстрогенового статуса.

«Улучшает метаболизм, что важно при лечении синдрома поликистозных яичников и инсулинорезистентности. Упражнения Кегеля и пилатес предотвращают опущение органов малого таза и улучшают сексуальную функцию», — уточнила специалист.

Она подчеркнула, что физическая активность важна на всех этапах жизни женщины. Необходимо включать физические нагрузки на этапе подготовки организма к полноценному зачатию, вынашиванию и рождению здорового ребёнка.

Врач отметила, что во время беременности стоит продолжать вести активный образ жизни, если нет угрозы выкидыша и других факторов, осложняющих ее течение. Также необходимо правильно подбирать и выстраивать тренировочный процесс после родов.

«Поддержка беременности в данном случае направлена на: укрепление мышц спины и таза, что облегчает вынашивание ребенка и снижает болевые ощущения; снижение риска гестационного сахарного диабета, преэклампсии и чрезмерного набора веса, упражнения для мышц тазового дна уменьшают риск развития недержания мочи у женщин после родов», — пояснила Аполихина.

Специалист рассказала, что психологический статус является очень важным фактором здоровья женщины в целом.

«Следует подчеркнуть, что каждая пятая или десятая женщина страдает послеродовой депрессией. Физическая активность снижает стресс и тревогу через выработку эндорфинов, улучшает гормональный фон и повышает либидо. Очень важна поддержка со стороны членов семьи», — пояснила врач.

Она добавила, что грамотно подобранная физическая активность может помочь купировать и облегчить симптомы менопаузы и постменопаузы.

«Силовые тренировки и йога снижают частоту и интенсивность приливов и жара, перепады настроения и тормозят потерю костной массы. Кроме того, поддержание нормального веса снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний в постменопаузе у женщин», — уточнила Аполихина.

По ее словам, оптимальными для женщин считаются аэробные нагрузки, например, ходьба, плавание, а также йога, силовые тренировки и упражнения для мыщц тазового дна. Всемирная организация здравоохранения рекомендует в неделю 150 минут умеренной активности.