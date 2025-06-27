Раскрыто, когда в этом году на Черном море погода будет как в бархатный сезон

Температура воздуха на Черноморском побережье в середине следующей недели ожидается около +24 градусов, а температура воды — около 22 градусов, что соответствует условиям бархатного сезона, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Сочи в середине недели воздух прогреется до +23…+25 градусов, вода будет около 22 градусов. Хотя это не очень высокая температура, она вполне комфортна и напоминает бархатный сезон, который обычно приходится на сентябрь, а здесь наблюдается уже в июле», — отметил Вильфанд.
Он добавил, что прогнозируемая температура воздуха будет примерно на 1−1,5 градуса ниже климатической нормы.
Говоря о южных регионах Европейской России в целом, Вильфанд подчеркнул, что там также ожидается температура ниже нормы на 1−1,5 градуса. «Однако нормы там достаточно высокие, поэтому преобладающая температура составит +25…+30 градусов, в степных районах Крыма — до +32 градусов, а в континентальных районах Краснодарского края — до +31 градуса», — уточнил он.
Ранее в самой сухой пустыне мира выпал снег.