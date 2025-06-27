Раскрыто, когда в этом году на Черном море погода будет как в бархатный сезон

«В Сочи в середине недели воздух прогреется до +23…+25 градусов, вода будет около 22 градусов. Хотя это не очень высокая температура, она вполне комфортна и напоминает бархатный сезон, который обычно приходится на сентябрь, а здесь наблюдается уже в июле», — отметил Вильфанд.