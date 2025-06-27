В РАН рассказали о правильном написании слова «бог»

Написание слова «бог» с маленькой или заглавной буквы зависит от контекста, заявили в институте Виноградова РАН.
Написание слова «бог» в русском языке с большой или маленькой буквы зависит от контекста. Об этом сообщили в Институте русского языка имени Виноградова РАН.
«Конечно, во всех текстах церковных, так или иначе связанных с религиозной тематикой, там будет однозначно большая буква (Бог — ред. URA.RU), а что касается устойчивых выражений — “бог с ним”, такого плана — мы пишем по традиции с маленькой буквы, это общие рекомендации», — сообщили специалисты учреждения. Информацию об этом передает РИА «Новости».
В Институте русского языка отметили, что существует множество устойчивых выражений со словом «бог», в которых оно традиционно пишется со строчной буквы. К таким фразам относятся, например, «слава богу», «бог знает», «бог даст», которые не связаны с непосредственным религиозным смыслом и используются как идиоматические обороты.