В РАН рассказали о правильном написании слова «бог»

«Конечно, во всех текстах церковных, так или иначе связанных с религиозной тематикой, там будет однозначно большая буква (Бог — ред. URA.RU), а что касается устойчивых выражений — “бог с ним”, такого плана — мы пишем по традиции с маленькой буквы, это общие рекомендации», — сообщили специалисты учреждения. Информацию об этом передает РИА «Новости».