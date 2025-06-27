Врач-эндокринолог назвала главный признак сахарного диабета

Калошина уточнила, что диабет может быть установлен при случайном определении глюкозы в любое время суток, если она превышает 11,1 ммоль/л. Также диагноз подтверждается при измерении уровня глюкозы натощак: 6,1 ммоль/л из капиллярной крови и 7,0 ммоль/л из венозной крови. Кроме того, специальный провокационный тест также может подтвердить наличие заболевания при уровне глюкозы 11,1 ммоль/л и выше.