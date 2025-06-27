Врач-эндокринолог назвала главный признак сахарного диабета

Врач-эндокринолог Мария Калошина в беседе с NEWS.ru сообщила, что для диагностики сахарного диабета существуют четкие критерии.
Уровень глюкозы в крови при случайном заборе должен превышать 11,1 ммоль/л. Она отметила, что диагноз является математически обоснованным и основывается на конкретных показателях, а не только на симптомах пациента.
Калошина уточнила, что диабет может быть установлен при случайном определении глюкозы в любое время суток, если она превышает 11,1 ммоль/л. Также диагноз подтверждается при измерении уровня глюкозы натощак: 6,1 ммоль/л из капиллярной крови и 7,0 ммоль/л из венозной крови. Кроме того, специальный провокационный тест также может подтвердить наличие заболевания при уровне глюкозы 11,1 ммоль/л и выше.
Врач предостерегла, что однократное повышение сахара в крови не всегда указывает на диабет — это может быть временной реакцией организма на стресс, инфекцию или травму. Она также подчеркнула особую опасность диабета второго типа, который может развиваться без явных симптомов на протяжении многих лет.
Калошина добавила, что временное повышение уровня глюкозы может происходить в случае острых инфекций или стресса. Если у человека без каких-либо жалоб случайно измеряется уровень гликемии и он оказывается выше нормальных значений натощак (5,6 ммоль/л для капиллярной и выше 6,1 ммоль/л для венозной крови), то вероятность наличия диабета значительно возрастает. В таких случаях необходима незамедлительная консультация врача.