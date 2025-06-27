Мошенники стали реже обманывать россиян

Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников.
Количество случаев, когда мошенники оформляют кредиты на россиян, заметно сокращается. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
«Уменьшилось не только число таких преступлений, но и сумма украденных денег. Схемы с незаконным получением кредитов сейчас теряют актуальность», — добавил Кузнецов в беседе с РИА Новости.
По его словам, как только государство принимает решительные меры по борьбе с киберпреступностью, то сразу появляются результаты.
Ситуацию улучшил новый закон, вступивший в силу 1 марта 2025 года. Теперь россияне могут самостоятельно запрещать банкам выдавать им кредиты и займы. Более 10 миллионов россиян оформили самозапрет на получение кредитов за первые два месяца работы этой услуги. Чаще всего к ней прибегают граждане в возрасте от 35 до 45 лет.