Мошенники стали реже обманывать россиян

Ситуацию улучшил новый закон, вступивший в силу 1 марта 2025 года. Теперь россияне могут самостоятельно запрещать банкам выдавать им кредиты и займы. Более 10 миллионов россиян оформили самозапрет на получение кредитов за первые два месяца работы этой услуги. Чаще всего к ней прибегают граждане в возрасте от 35 до 45 лет.