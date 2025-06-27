Дорожное покрытие на улице Ленина в Хабаровске станет более прочным

По словам специалистов, применение георешетки повышает эксплуатационную способность дорожного покрытия, устраняет трещины и повышает сдвигоустойчивость. Прочность материала рассчитана с учетом высокой нагрузки. В городской мэрии уточнили, что технологию будут применять и на других участках, если заявленные качества будут оправданы.