Дорожное покрытие на улице Ленина в Хабаровске станет более прочным

Для ремонта улицы Ленина в Хабаровске применили новую технологию. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», георешетку используют для восстановления наиболее сложных участков с большими повреждениями.
По словам специалистов, применение георешетки повышает эксплуатационную способность дорожного покрытия, устраняет трещины и повышает сдвигоустойчивость. Прочность материала рассчитана с учетом высокой нагрузки. В городской мэрии уточнили, что технологию будут применять и на других участках, если заявленные качества будут оправданы.
Напомним, так как улица Ленина — востребованная магистраль, то полностью движение не перекрывается. Рабочие восстанавливают полотно в стесненных условиях, закрывая попеременно одну полосу движения.
Ремонт ведется на всем протяжении улицы — от Ленинградской до Тургенева. При благоприятных погодных условиях работы планировалось завершить уже к началу июля. На эти цели направлено около 120 млн рублей.