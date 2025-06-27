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Дорожное покрытие на улице Ленина в Хабаровске станет более прочным

Некоторые участки ремонтируют по новой технологии.

Источник: Мэрия Хабаровска

Для ремонта улицы Ленина в Хабаровске применили новую технологию. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», георешетку используют для восстановления наиболее сложных участков с большими повреждениями.

По словам специалистов, применение георешетки повышает эксплуатационную способность дорожного покрытия, устраняет трещины и повышает сдвигоустойчивость. Прочность материала рассчитана с учетом высокой нагрузки. В городской мэрии уточнили, что технологию будут применять и на других участках, если заявленные качества будут оправданы.

Напомним, так как улица Ленина — востребованная магистраль, то полностью движение не перекрывается. Рабочие восстанавливают полотно в стесненных условиях, закрывая попеременно одну полосу движения.

Ремонт ведется на всем протяжении улицы — от Ленинградской до Тургенева. При благоприятных погодных условиях работы планировалось завершить уже к началу июля. На эти цели направлено около 120 млн рублей.