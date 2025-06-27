Сбитая ракета упала на многоэтажку в Киеве, есть разрушения

В Киеве одна из ракет, сбитых системами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 июня, упала на многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире радио NV.
По информации «Украинской правды», ракета попала в пятиэтажное здание в Шевченковском районе. В результате обрушился один из подъездов дома. На опубликованных фотографиях и видео видно, что спасатели разбирают завалы со второго по пятый этаж. В соседних подъездах выбиты окна, передает Газета.ру со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что в Староконстантинове, где расположен военный аэродром, прогремели взрывы. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Также сообщается о взрывах в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
Кроме того, с 20:00 26 июня до 0:00 27 июня по московскому времени силы ПВО ликвидировали 16 дронов над регионами России. Семь БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, по четыре беспилотника — над территориями Брянской области и Республики Крым, и еще один БПЛА —над акваторией Черного моря.