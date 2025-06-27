Чёрный медведь дважды парализовал работу аэропорта Ямагата в Японии. Видео © Х / GMA Integrated News.
Для решения проблемы вокруг аэропорта было организовано полицейское оцепление, а также привлечены профессиональные охотники, которые устанавливают ловушки. Как сообщает CBS News, сотрудники предпринимали попытки прогнать животное с помощью специальной техники, однако, сделать этого не удавалось до самого вечера. В настоящий момент авиагавань восстановила работу.
Ранее два медведя в Британии сбежали из вольера и съели недельный запас мёда. По словам смотрителей парка дикой природы Wildwood Trust, молодые хищники находились на свободе не более часа, и их выходка не представляла опасности для посетителей парка.