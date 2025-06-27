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Житель Омской области вернулся домой после двух лет плена на Украине

Об этом сообщила депутат Государственной Думы от Омской области Оксана Фадина.

Источник: Комсомольская правда

В Омскую область в результате обмена 1000 на 1000 вернулся боец, который провел в украинском плену два года. Возвращение на Родину состоялось 22 июня. Подробностями освобождения поделилась депутат Госдумы о Омской области Оксана Фадина.

По словам депутата, работа по освобождению бойца велась с июля 2023 года при тесном взаимодействии с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Процесс осложнялся необходимостью изменения статуса военнослужащего: сначала требовалось подтвердить его местонахождение и перевести из категории «пропавший без вести» в категорию «пленный».

Освобождение омича стало возможным благодаря масштабному обмену пленными по формуле «1000 на 1000», который прошел 22 июня. Предварительные договоренности о крупнейшем за время конфликта обмене были достигнуты в Стамбуле 16 мая.

Сейчас боец находится дома, а также проходит необходимую процедуру реабилитации после двухлетнего плена.