Житель Омской области вернулся домой после двух лет плена на Украине

По словам депутата, работа по освобождению бойца велась с июля 2023 года при тесном взаимодействии с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Процесс осложнялся необходимостью изменения статуса военнослужащего: сначала требовалось подтвердить его местонахождение и перевести из категории «пропавший без вести» в категорию «пленный».