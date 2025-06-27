Врач Черемушкин: резкая потеря веса и кровь в кале могут указывать на рак

Наличие скрытой крови в кале, потеря веса и некоторые другие симптомы могут указывать на развитие в организме рака ободочной кишки. Об этом aif.ru рассказал онколог Евгений Черемушкин.
«Симптомы могут быть обусловлены массивным поражением. Когда появились симптомы в виде слабости, анемии, потери веса, желтушности кожных покровов, как это бывает при интоксикации, вы идете на обследование. А там уже видите, что поезд ушел», — сказал Черемушкин.
По словам врача, на ранних стадиях выявить рак ободочной кишки можно при эндоскопическом исследовании. Также сигнализировать о новообразовании может положительный анализ на скрытый кал в крови.
Черемушкин посоветовал людям старше 40 лет делать эндоскопическое исследование для профилактики ежегодно.
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