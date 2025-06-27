Врач Черемушкин: резкая потеря веса и кровь в кале могут указывать на рак

«Симптомы могут быть обусловлены массивным поражением. Когда появились симптомы в виде слабости, анемии, потери веса, желтушности кожных покровов, как это бывает при интоксикации, вы идете на обследование. А там уже видите, что поезд ушел», — сказал Черемушкин.