Названа связь между отношениями с родителями в детстве и продолжительностью жизни

Профессор рассказала, что по результатам ранних исследований отношения с отцом важны из-за связи с темпами биологического и психологического старения. По ее словам, люди, которые в детстве были близки с отцом, нередко чувствуют себя моложе своего возраста и выглядят более моложавыми с точки зрения биологических показателей.