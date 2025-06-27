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Названа связь между отношениями с родителями в детстве и продолжительностью жизни

Профессор Розенова: Холодные отношения с матерью снижают потенциал долголетия.

Источник: Комсомольская правда

Холодные и формальные отношения с матерью в детстве могут способствовать снижению потенциала продолжительности жизни. Об этом KP.RU рассказала доктор психологических наук, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Марина Розенова.

— Женщины, родители которых развелись, и которые не близки с матерями, очень интересуются проблемами долголетия. Например, по собственной инициативе проходят тестирования, читают статьи и подбирают для себя литературу по теме, — пояснила эксперт.

Если отношения с мамой были трудными, это не приговор. Всегда можно понять, что именно пошло не так, разобраться в своих чувствах и выбрать собственный путь, а не повторять ее жизненный сценарий.

Профессор рассказала, что по результатам ранних исследований отношения с отцом важны из-за связи с темпами биологического и психологического старения. По ее словам, люди, которые в детстве были близки с отцом, нередко чувствуют себя моложе своего возраста и выглядят более моложавыми с точки зрения биологических показателей.