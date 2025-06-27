Variety: Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

Американская киноакадемия, ответственная за вручение премии «Оскар», пригласила российского актёра Юру Борисова присоединиться к своему составу.
Обновлённый список потенциальных членов был опубликован 26 июня на официальном сайте организации.
Среди приглашённых также оказались участники фильма «Анора» (2024) Майки Мэдисон и Карен Карагулян, а также известные актёры и режиссёры, включая Кирана Калкина, Джереми Стронга, Маргарет Куолли, Ариану Гранде, Джию Копполу и других. Всего в список вошли 534 человека, которых академия назвала значимыми фигурами мирового кинематографа.
Как сообщает Variety, в случае принятия приглашения всеми кандидатами, общее число членов организации достигнет 11 120.
Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов сыграет главную роль в голливудском фильме Эмили Мортимер «Деннис».