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Variety: Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

Число членов американской киноакадемии может увеличиться до 11 120 человек.

Источник: Аргументы и факты

Американская киноакадемия, ответственная за вручение премии «Оскар», пригласила российского актёра Юру Борисова присоединиться к своему составу.

Обновлённый список потенциальных членов был опубликован 26 июня на официальном сайте организации.

Среди приглашённых также оказались участники фильма «Анора» (2024) Майки Мэдисон и Карен Карагулян, а также известные актёры и режиссёры, включая Кирана Калкина, Джереми Стронга, Маргарет Куолли, Ариану Гранде, Джию Копполу и других. Всего в список вошли 534 человека, которых академия назвала значимыми фигурами мирового кинематографа.

Как сообщает Variety, в случае принятия приглашения всеми кандидатами, общее число членов организации достигнет 11 120.

Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов сыграет главную роль в голливудском фильме Эмили Мортимер «Деннис».