Variety: Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

Среди приглашённых также оказались участники фильма «Анора» (2024) Майки Мэдисон и Карен Карагулян, а также известные актёры и режиссёры, включая Кирана Калкина, Джереми Стронга, Маргарет Куолли, Ариану Гранде, Джию Копполу и других. Всего в список вошли 534 человека, которых академия назвала значимыми фигурами мирового кинематографа.