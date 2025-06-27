Июнь в Челябинской области завершается дождями и прохладой

В субботу на Южном Урале облачно с прояснениями, в большинстве районов будут идти кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха 28 июня ночью плюс 10−15, днем — 18−23. В воскресенье все также облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер юго-восточный, восточный 5−10 м/с. Температура воздуха 29 июня ночью плюс 8−13, днем — 18−23.