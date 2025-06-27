Июнь в Челябинской области завершается дождями и прохладой

В пятницу регион окажется под влиянием восточной периферии циклона, центр которого будет располагаться на территории Поволжья.
Днем 27 июня облачно с прояснениями, повсеместно прошумят кратковременные дожди, местами — сильные, в отдельных районах прозвучат грозы, возможен град. Ветер южный, юго-восточный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 15 м/с. Температура воздуха плюс 20−25 градусов.
Непосредственно в Челябинске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, плюс 22−24.
В субботу на Южном Урале облачно с прояснениями, в большинстве районов будут идти кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха 28 июня ночью плюс 10−15, днем — 18−23. В воскресенье все также облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер юго-восточный, восточный 5−10 м/с. Температура воздуха 29 июня ночью плюс 8−13, днем — 18−23.