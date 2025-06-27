Макрон явился на саммит ЕС, как двоечник: Проспавший и растрепанный

«Макрон прибыл с отставанием от графика на полтора часа и выглядел “заметно растрепанным”, — говорится в публикации.
На опубликованном изданием снимке прибывший на саммит Макрон появился с растрепанными волосами.
Но критику на родине президент Пятой Республики вызвал не своей несобранностью и пунктуальностью. Резонанс вызвал совместный снимок Макрона и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Так, французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо иронично поинтересовался, во сколько миллиардов обошлась Франции эта фотография. Так Филиппо намекнул на заоблачные траты альянса, которые ушли на очередную встречу участников НАТО.
Ранее на саммите НАТО Макрон призвал страны Европейского союза начать думать о восстановлении диалога с Россией.
Впрочем, в Гааге президент Франции был не столь заметен для прессы, как это было, например, на саммите G7. СМИ запечатлели момент, когда Эммануэль Макрон начал выдавать перлы. Во время подготовки к переговорам начал общаться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Выслушав «искрометный шепот» французского лидера несколько секунд, политик отстранилась от него и закатила глаза. А затем вовсе отодвинулась подальше. Что именно Макрон выдал Мелони — так и осталось загадкой.
Чуть позже и президент США Дональд Трамп жестко унизил главу Франции Эммануэля Макрона во время саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде. Причем все произошло из-за хвастовства последнего.
Комментируя скоропалительный отъезд главы Белого дома из Канады, Макрон заявил, что Трамп покинул конференцию из-за ситуации на Ближнем Востоке. Однако вскоре его осадил сам Трамп, и подчеркнул, что Макрон в корне неправ.
В ответ президент США отметил, что это определенно не имеет ничего общего с прекращением огня между Израилем и Ираном. Это гораздо серьезнее. Намеренно или нет, подчеркнул американский лидер, но Эммануэль всегда неправ.