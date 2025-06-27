Макрон явился на саммит ЕС, как двоечник: Проспавший и растрепанный

Но критику на родине президент Пятой Республики вызвал не своей несобранностью и пунктуальностью. Резонанс вызвал совместный снимок Макрона и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Так, французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо иронично поинтересовался, во сколько миллиардов обошлась Франции эта фотография. Так Филиппо намекнул на заоблачные траты альянса, которые ушли на очередную встречу участников НАТО.