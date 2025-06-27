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В Госдуме заявили, что фельдшеры смогут временно становиться врачами

Представитель комитета по охране здоровья Государственной Думы России сообщила, что фельдшеры при необходимости смогут временно заменять профильных специалистов.

Представитель комитета по охране здоровья Государственной Думы России сообщила, что фельдшеры при необходимости смогут временно заменять профильных специалистов. Подробностями депутат поделилась с РИА Новости.

«В случае нехватки специалистов или их временного отсутствия, делегировать им полномочия сможет руководитель медорганизации… Мы не можем позволить себе, чтобы пациенты оставались без помощи…», — процитировали представителя комитета на РИА Новости.

Парламентарий добавила, что фельдшеры смогут временно заменять специалистов по педиатрии, акушеров-гинекологов и врачей общей практики.

Нововведение вступит в силу с 1 сентрября текущего года.

Сложно переоценить роль медработников первичного звена отечественного здравоохранения как в повседневной жизни, так и в зоне специальной военной операции. Ранее Президент Владимир Путин удостоил звания Героя России фельдшера Людмилу Болилаю, которая заслонила собой от взрыва раненого солдата.