В Госдуме заявили, что фельдшеры смогут временно становиться врачами

Представитель комитета по охране здоровья Государственной Думы России сообщила, что фельдшеры при необходимости смогут временно заменять профильных специалистов. Подробностями депутат поделилась с РИА Новости.
«В случае нехватки специалистов или их временного отсутствия, делегировать им полномочия сможет руководитель медорганизации… Мы не можем позволить себе, чтобы пациенты оставались без помощи…», — процитировали представителя комитета на РИА Новости.
Парламентарий добавила, что фельдшеры смогут временно заменять специалистов по педиатрии, акушеров-гинекологов и врачей общей практики.
Нововведение вступит в силу с 1 сентрября текущего года.
Сложно переоценить роль медработников первичного звена отечественного здравоохранения как в повседневной жизни, так и в зоне специальной военной операции. Ранее Президент Владимир Путин удостоил звания Героя России фельдшера Людмилу Болилаю, которая заслонила собой от взрыва раненого солдата.