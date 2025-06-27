Журналист из КНР был ранен в Курской области: виновных обещали наказать

Журналист китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан получил ранение в результате удара украинского беспилотника в Курской области. Иностранный корреспондент работал над репортажем о жизни мирного населения в приграничье, подвергающемся атакам со стороны ВСУ.
По информации врио губернатора региона Александра Хинштейна, 63-летнему журналисту оказали медицинскую помощь в Курской областной больнице, после чего он отказался от госпитализации, не имея серьёзных травм.
Все виновные будут наказаны.
Инцидент вызвал резонанс на федеральном уровне. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что лица, причастные к атаке на представителей китайских СМИ, будут найдены и понесут наказание.
По её словам, удар по съемочной группе Phoenix, работавшей в посёлке Коренево 26 июня, стал осознанной попыткой киевского режима запугать и заставить замолчать журналистов, освещающих реальную картину происходящего.
Захарова охарактеризовала произошедшее как террористическое нападение и подчеркнула, что журналист находился в бронежилете с маркировкой «PRESS». Она призвала международные организации, включая ЮНЕСКО, ООН и ОБСЕ, дать правовую и моральную оценку случившемуся и осудить целенаправленное насилие в отношении сотрудников СМИ.
Корреспондент намерен вернуться к работе.
Лу Юйгуан заявил о своём намерении продолжить работу в приграничных районах, несмотря на инцидент. Он подчеркнул, что уже долгое время находится в России и освещал различные события, в том числе ход специальной военной операции, а также ситуацию в Донбассе и на направлениях у российской границы. Репортёр отметил, что его профессия требует постоянного присутствия «в поле» и не может ограничиваться лишь работой в редакции.
По словам Лу Юйгуана, журналистика для него — это призвание, и угрозы не остановят стремление доносить объективную информацию о происходящем в зонах конфликта.
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело о теракте и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 205 и ст. 144 УК РФ) после гибели военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой в Белгородской области.