Журналист из КНР был ранен в Курской области: виновных обещали наказать

Лу Юйгуан заявил о своём намерении продолжить работу в приграничных районах, несмотря на инцидент. Он подчеркнул, что уже долгое время находится в России и освещал различные события, в том числе ход специальной военной операции, а также ситуацию в Донбассе и на направлениях у российской границы. Репортёр отметил, что его профессия требует постоянного присутствия «в поле» и не может ограничиваться лишь работой в редакции.