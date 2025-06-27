Госавтоинспекция напоминает об ограничении движения в центре Челябинска

Всю пятницу и ночью в субботу нельзя будет проехать по прилегающим к парку имени Ю. А. Гагарина улицам.
Это связано с проведением праздника «Атомный выпускной». Уже перекрыты улицы Коммуны (на участке от улицы Энгельса до 2-го Институтского переулка) и Энтузиастов (от проспекта Ленина до улице Коммуны), Первый и Второй Институтские переулки. Ограничение снимут в 6:00 28 июня.
Также будет ограничена парковка вокруг стадиона «Центральный».
Центральную часть парка закрывают до 8:00 28 июня. В этом году «Атомный выпускной» пройдет в Челябинске в третий раз. Хедлайнерами мероприятия станут дуэт Nansi & Sidorov, а также артист «Коста Лакоста».