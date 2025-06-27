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Госавтоинспекция напоминает об ограничении движения в центре Челябинска

Госавтоинспекция напоминает об ограничении движения в центре Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Всю пятницу и ночью в субботу нельзя будет проехать по прилегающим к парку имени Ю. А. Гагарина улицам.

Это связано с проведением праздника «Атомный выпускной». Уже перекрыты улицы Коммуны (на участке от улицы Энгельса до 2-го Институтского переулка) и Энтузиастов (от проспекта Ленина до улице Коммуны), Первый и Второй Институтские переулки. Ограничение снимут в 6:00 28 июня.

Также будет ограничена парковка вокруг стадиона «Центральный».

Центральную часть парка закрывают до 8:00 28 июня. В этом году «Атомный выпускной» пройдет в Челябинске в третий раз. Хедлайнерами мероприятия станут дуэт Nansi & Sidorov, а также артист «Коста Лакоста».