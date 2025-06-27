Госавтоинспекция напоминает об ограничении движения в центре Челябинска

Это связано с проведением праздника «Атомный выпускной». Уже перекрыты улицы Коммуны (на участке от улицы Энгельса до 2-го Институтского переулка) и Энтузиастов (от проспекта Ленина до улице Коммуны), Первый и Второй Институтские переулки. Ограничение снимут в 6:00 28 июня.