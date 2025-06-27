Стало известно, кто из популярных гостей приедет на День города в Новосибирск

Уже в это воскресенье, 29 июня, Новосибирск отметит своё 132-летие под девизом «Мой Новосибирск меняется!». Главной площадкой празднования станет Михайловская набережная, где в течение дня пройдут концерты, мастер-классы и розыгрыши. Также горожан и гостей города ждет встреча с яркими артистами и звездами шоу-бизнеса.
Популярные гости праздника:
— певица Анна Трубецкая из Беларуси — музыкальный гость официального открытия набережной, её выступление начнется в 12:00;
— Софа Стар — хореограф и звезда телеканала ТНТ, она проведёт танцевальный мастер-класс в рамках проекта «Город танцует» в 16:30;
— Тося Чайкина — хедлайнер вечера, известна своими яркими выступлениями и авторскими песнями, выйдет на сцену в 21:45.
Кроме того, в рамках проекта «Город поёт» в 20:30 выступит сводный хор из 300 человек.
С полной программой на День города можно ознакомиться ЗДЕСЬ.