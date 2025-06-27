Стало известно, кто из популярных гостей приедет на День города в Новосибирск

Уже в это воскресенье, 29 июня, Новосибирск отметит своё 132-летие под девизом «Мой Новосибирск меняется!». Главной площадкой празднования станет Михайловская набережная, где в течение дня пройдут концерты, мастер-классы и розыгрыши. Также горожан и гостей города ждет встреча с яркими артистами и звездами шоу-бизнеса.