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В Красноярском крае клещи «присмирели»

Медики отмечают снижение числа пострадавших от клещей в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае медики отмечают снижение числа пострадавших от присасывания клещей. Региональное управление Роспотребнадзора приводит традиционную статистику:

— за последнюю неделю к врачам обратились 777 жителей региона, из них 108 — дети;

— с начала сезона с жалобами на присасывания этих членистоногих к медикам обратились 12 470 человек.

Однако еще раз напоминаем, что не все укушенные несут снятых с себя микрохищников на проверку. Многие по-прежнему игнорируют это.

Специалисты предупреждают, что клещи «присмирели», но успокаиваться не стоит — активность иксодовых зависит от погоды, зной им не нравится. Но риски встречи с ними сохраняются.