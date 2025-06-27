В Красноярском крае клещи «присмирели»

В Красноярском крае медики отмечают снижение числа пострадавших от присасывания клещей. Региональное управление Роспотребнадзора приводит традиционную статистику:
— за последнюю неделю к врачам обратились 777 жителей региона, из них 108 — дети;
— с начала сезона с жалобами на присасывания этих членистоногих к медикам обратились 12 470 человек.
Однако еще раз напоминаем, что не все укушенные несут снятых с себя микрохищников на проверку. Многие по-прежнему игнорируют это.
Специалисты предупреждают, что клещи «присмирели», но успокаиваться не стоит — активность иксодовых зависит от погоды, зной им не нравится. Но риски встречи с ними сохраняются.