Туриста с сильным обезвоживанием спасли на хребте Хамар-Дабан в Приангарье

Передвигаться самостоятельно турист не мог, требовалась эвакуация. Спасатели Южного поисково-спасательного отряда совместно с тремя сотрудниками БПСО в 6.00 вышли на поиски туриста. На вторые сутки по сложному рельефу вышли к пострадавшему, напоили чаем и оказали помощь. Мужчина смог передвигаться самостоятельно.



В течение двух суток спасатели осуществили вывод туриста из леса, спустили по реке Безымянная к дороге. Пострадавший мужчина в удовлетворительном состоянии был доставлен на базу Южного поисково-спасательного отряда, в медицинской помощи не нуждается, передан сотрудникам полиции. Турист уехал самостоятельно в Иркутск.