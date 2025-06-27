Туриста с сильным обезвоживанием спасли на хребте Хамар-Дабан в Приангарье

22 июня ночью поступило сообщение о том, что на хребте Хамар-Дабан — пик Поперечный в Слюдянском районе находится турист с сильным обезвоживанием. Как турист мужчина не регистрировался, у него не было воды, а два встречных ручья на маршруте пересохли. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на БПСО МЧС России.
Передвигаться самостоятельно турист не мог, требовалась эвакуация. Спасатели Южного поисково-спасательного отряда совместно с тремя сотрудниками БПСО в 6.00 вышли на поиски туриста. На вторые сутки по сложному рельефу вышли к пострадавшему, напоили чаем и оказали помощь. Мужчина смог передвигаться самостоятельно.
В течение двух суток спасатели осуществили вывод туриста из леса, спустили по реке Безымянная к дороге. Пострадавший мужчина в удовлетворительном состоянии был доставлен на базу Южного поисково-спасательного отряда, в медицинской помощи не нуждается, передан сотрудникам полиции. Турист уехал самостоятельно в Иркутск.
Напомним, что ранее были завершены поиски пропавшего сборщика черемши, в которых принимали участие сотрудники полиции и добровольцы специализированных поисковых отрядов. 17 июня пропавший самостоятельно вышел из леса. Со слов мужчины, ночь он провел в зимовье.