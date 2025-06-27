РАНХиГС прогнозирует рост числа мошеннических атак с июля 2025 года

Существенный вклад в улучшение ситуации внесло вступление в силу с 1 марта 2025 года нового закона, который предоставляет гражданам право самостоятельно запрещать выдачу им кредитов и займов. За первые два месяца действия этой опции более 10 миллионов россиян воспользовались возможностью наложить самозапрет на получение кредитных средств. Наиболее активно данной услугой пользуются граждане в возрасте от 35 до 45 лет.