У Омска сбоит авиасообщение с четырьмя регионами

По состоянию на 8:00 пятницы, 27 июня 2025 года, на онлайн-табло Омского аэропорта зафиксированы задержки 4 рейсов по разным направлениям.
В частности, на момент публикации не стартовал борт до Санкт-Петербурга, который планировался к вылету на 5:00. Предварительно он перенесен на 8:55, таким образом, задержка составит около 4 часов.
Кроме того, борт до московского Шереметьево стартовал с полуторачасовым «опозданием» в 6:40.
Третьим направлением, на котором зафиксированы задержки, оказалась Казань. Вылет в столицу Татарстана перенесен с 8:00 на 9:00.
Также продолжаются задержки рейсов по маршруту Омск — Сочи. На сей раз речь идет о вечернем вылете в курортный город. Согласно предварительной информации Омского аэропорта, он перенесен с 22:50 пятницы, 27 июня 2025 года, на 2:35 следующих суток.
В каждом из случаев имеет место позднее прибытии борта под осуществление рейса.