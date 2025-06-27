Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Омска сбоит авиасообщение с четырьмя регионами

У омичей возникли трудности с вылетом по 4 направлениям.

Источник: SuperOmsk.ru

По состоянию на 8:00 пятницы, 27 июня 2025 года, на онлайн-табло Омского аэропорта зафиксированы задержки 4 рейсов по разным направлениям.

В частности, на момент публикации не стартовал борт до Санкт-Петербурга, который планировался к вылету на 5:00. Предварительно он перенесен на 8:55, таким образом, задержка составит около 4 часов.

Кроме того, борт до московского Шереметьево стартовал с полуторачасовым «опозданием» в 6:40.

Третьим направлением, на котором зафиксированы задержки, оказалась Казань. Вылет в столицу Татарстана перенесен с 8:00 на 9:00.

Также продолжаются задержки рейсов по маршруту Омск — Сочи. На сей раз речь идет о вечернем вылете в курортный город. Согласно предварительной информации Омского аэропорта, он перенесен с 22:50 пятницы, 27 июня 2025 года, на 2:35 следующих суток.

В каждом из случаев имеет место позднее прибытии борта под осуществление рейса.