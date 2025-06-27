Боец Фет рассказал о сошедших с ума саперах ВСУ, минирующих тела соратников

«Есть мины-ловушки. Закапывают противотанковую мину, сверху кладут тело и уже между ними подсовывают мину МЛ-7, МЛ-8, которые помещаются на ладошке. У них есть небольшой заряд, у которого принцип работает так, что он передаст свою небольшую детонацию на объект минирования, который лежит под телом. При снятии тела тогда произойдет подрыв, причем, довольно масштабный подрыв. Но такого мало — это должен быть человек с больной фантазией. Такие саперы есть — это именно прям сумасшедшие люди», — сказал собеседник издания.