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В Новосибирске запустят 20 ночных автобусов и троллейбусов после Дня города

Как добраться домой после празднования Дня города в Новосибирске.

Источник: РИА "Новости"

После завершения праздничных мероприятий в День города общественный транспорт будет работать по специальному графику, чтобы обеспечить перевозку жителей в отдаленные районы. Дополнительные автобусы и троллейбусы будут поданы на ключевые транспортные узлы города.

Подвижной состав будет сосредоточен на следующих разворотных площадках по маршрутам:

Остановочный пункт «М. “Речной вокзал” в 23.10:

автобусы:

— № 8 — Речной вокзал — Цветной проезд;

— № 13 — Речной вокзал — Ключ-Камышенское плато;

— № 21 — Речной вокзал — ул. Капитана Сигова;

— № 36 — Речной вокзал — Микрорайон «Щ»;

— № 54 — Речной вокзал — ул. Твардовского.

Остановочный пункт «М. “Октябрьская” в 23.20:

автобусы:

— № 97 — Октябрьская — Цветущая Плющиха;

троллейбус:

— № 10 — Октябрьская — ул. Александра Анцупова.

Остановочный пункт «Пл. им. Калинина» в 23.40:

автобусы:

— № 14 — Пл. им. Калинина — пос. Северный;

— № 27 — Пл. им. Калинина — Северное кладбище;

— № 28 — Пл. им. Калинина — ЖК «Северная корона»;

— № 53 — Пл. им. Калинина — Крылья;

троллейбус:

— № 5 — Пл. им. Калинина — Микрорайон «Стрижи».

Остановочный пункт «М. “Площадь Маркса” в 23.30:

автобусы:

— № 16 — М. “Площадь Маркса” — Затон;

— № 29 — М. «Площадь Маркса» — Юго-Западный ж/м;

— № 29 — М. «Площадь Маркса» — ЖК «Акварельный»;

— № 43 — М. «Площадь Маркса» — Белые росы;

— № 57 — М. «Площадь Маркса» — Микрорайон «Чистая Слобода»;

— № 60 — «М. “Площадь Маркса” — ул. Дюканова;

троллейбусы:

— № 7 — М. «Площадь Маркса» — Станиславский ж/м;

— № 29 — М. «Площадь Маркса» — ЖК «Новомарусино»;

— № 29 — М. «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова.

Остановочный пункт «М. “Площадь Маркса” (ул. Покрышкина) в 23.30:

троллейбус:

— № 8 — “М. “Площадь Маркса” — Затулинский ж/м.

Остановочный пункт «М. “Студенческая” в 23.30:

автобусы:

— № 45 — “М. “Студенческая” — Чемской бор;

— № 68 — «М. “Студенческая” — Матвеевка.

Помимо этого, будет организован 100% выпуск подвижного состава во вторую смену.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 июня поезда метро будут ходить до 01.00.