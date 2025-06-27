В Новосибирске запустят 20 ночных автобусов и троллейбусов после Дня города

После завершения праздничных мероприятий в День города общественный транспорт будет работать по специальному графику, чтобы обеспечить перевозку жителей в отдаленные районы. Дополнительные автобусы и троллейбусы будут поданы на ключевые транспортные узлы города.
Подвижной состав будет сосредоточен на следующих разворотных площадках по маршрутам:
Остановочный пункт «М. “Речной вокзал” в 23.10:
автобусы:
— № 8 — Речной вокзал — Цветной проезд;
— № 13 — Речной вокзал — Ключ-Камышенское плато;
— № 21 — Речной вокзал — ул. Капитана Сигова;
— № 36 — Речной вокзал — Микрорайон «Щ»;
— № 54 — Речной вокзал — ул. Твардовского.
Остановочный пункт «М. “Октябрьская” в 23.20:
автобусы:
— № 97 — Октябрьская — Цветущая Плющиха;
троллейбус:
— № 10 — Октябрьская — ул. Александра Анцупова.
Остановочный пункт «Пл. им. Калинина» в 23.40:
автобусы:
— № 14 — Пл. им. Калинина — пос. Северный;
— № 27 — Пл. им. Калинина — Северное кладбище;
— № 28 — Пл. им. Калинина — ЖК «Северная корона»;
— № 53 — Пл. им. Калинина — Крылья;
троллейбус:
— № 5 — Пл. им. Калинина — Микрорайон «Стрижи».
Остановочный пункт «М. “Площадь Маркса” в 23.30:
автобусы:
— № 16 — М. “Площадь Маркса” — Затон;
— № 29 — М. «Площадь Маркса» — Юго-Западный ж/м;
— № 29 — М. «Площадь Маркса» — ЖК «Акварельный»;
— № 43 — М. «Площадь Маркса» — Белые росы;
— № 57 — М. «Площадь Маркса» — Микрорайон «Чистая Слобода»;
— № 60 — «М. “Площадь Маркса” — ул. Дюканова;
троллейбусы:
— № 7 — М. «Площадь Маркса» — Станиславский ж/м;
— № 29 — М. «Площадь Маркса» — ЖК «Новомарусино»;
— № 29 — М. «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова.
Остановочный пункт «М. “Площадь Маркса” (ул. Покрышкина) в 23.30:
троллейбус:
— № 8 — “М. “Площадь Маркса” — Затулинский ж/м.
Остановочный пункт «М. “Студенческая” в 23.30:
автобусы:
— № 45 — “М. “Студенческая” — Чемской бор;
— № 68 — «М. “Студенческая” — Матвеевка.
Помимо этого, будет организован 100% выпуск подвижного состава во вторую смену.
Напомним, что в ночь с 29 на 30 июня поезда метро будут ходить до 01.00.