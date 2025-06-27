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Приморцы одними из первых опробуют новый курорт Северной Кореи: что ждет туристов

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня, ФедералПресс. С 1 июля курортный комплекс в северокорейском Вонсане начнет принимать первых гостей. Первый тур запланирован на 7 июля.

Источник: Flickr

«Жители Приморья и России могут отправиться на новейший курорт КНДР — Вонсан-Кальма на восточном побережье. Отдых рассчитан на 8 дней и 7 ночей, также туристы посетят ключевые достопримечательности Пхеньяна», — говорится в телеграм-канале правительства Приморского края.

Новый туркомплекс на Кальмасском полуострове включает сотни объектов — отели и гостиницы на 20 тысяч человек, аквапарк, спортивные площадки, культурные центры, торговые и развлекательные сооружения. Организация поездок ведется аккредитованным туроператором, заявки уже принимаются. Вылет осуществляется из Владивостока регулярными рейсами авиакомпании «Air Koryo».

Напомним, в прошлом году были восстановлены пассажирские авиарейсы по маршруту Владивосток — Пхеньян. Кроме того, в Приморье был запущен железнодорожный маршрут Владивосток — Раджин, а также возобновлено сообщение по маршруту Хасан — Туманган.

Ранее «ФедералПресс» писал, что россиянам стали доступны свадебные туры в Северную Корею, стоимость составляет 530 тысяч рублей. Программа включает два варианта маршрута: девятидневное железнодорожное путешествие через Хабаровск или авиаперелет через Владивосток.