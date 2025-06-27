Приморцы одними из первых опробуют новый курорт Северной Кореи: что ждет туристов

Напомним, в прошлом году были восстановлены пассажирские авиарейсы по маршруту Владивосток — Пхеньян. Кроме того, в Приморье был запущен железнодорожный маршрут Владивосток — Раджин, а также возобновлено сообщение по маршруту Хасан — Туманган.