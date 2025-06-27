Главные городские часы Красноярска исполнят отрывок песни Xolidayboy

28 июня, в честь Дня молодежи, главные городские часы Красноярска исполнят песню «Пожары» исполнителя Xolidayboy. Трек победил в народном голосовании, набрав 1019 голосов в социальных сетях мэрии.
Совсем немного отстала композиция «Поезда» Жени Трофимова и «Комнаты культуры» — 1015 голосов. Третье место занял гимн года молодежи под названием «Кто, если не мы?».
«Пожары» можно будет услышать в 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00.
Напомним, традиция играть разные мелодии к праздникам и знаменательным датам на главных городских часах появилась в 2019 году. Сам же красноярский «Биг-Бен» был построен в 2001 году при Петре Пимашкове по проекту архитектора Арэга Демирханова.