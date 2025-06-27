Снег выпал в самой сухой пустыне Атакама впервые за 10 лет

Ученые обеспокоены критическими изменениями климата, которые могут спровоцировать необратимые последствия для человечества, в частности ускорить таяние ледников Гренландии. Это явление, которое группа ученых назвала климатическими «петлями смерти», в ближайшие 15 лет может привести к глобальным изменениям множества экосистем. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, так ли опасны климатические «петли смерти» для человечества.