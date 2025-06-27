Снег выпал в самой сухой пустыне Атакама впервые за 10 лет

В чилийской пустыне Атакама, известной как самая сухая в мире, зафиксировано выпадение снега. Об этом в четверг, 26 июня, сообщила обсерватория ALMA на своей странице в социальной сети X.
— Невероятно! Самая сухая пустыня мира, Атакама, покрыта снегом!, — говорится в сообщении.
На опубликованных фотографиях и записях виден снежный покров, покрывающий песчаные дюны. Автор видео отмечает, что подобное явление произошло в Атакаме впервые за последнее десятилетие.
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