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Стала известна стоимость помолвочного кольца Дранги и Муцениеце

Известная российская актриса Агата Муцениеце стала обладательницей роскошного кольца, подаренного женихом Петром Дрангой.

Известная российская актриса Агата Муцениеце стала обладательницей роскошного кольца, подаренного женихом Петром Дрангой.

Аккордеонист вручил избраннице изделие из белого золота с бриллиантом круглой огранки массой 3,57 карата, обрамленным россыпью мелких камней. Ювелирный эксперт Григорий Бакатов высказал предположение, что кольцо приобретено в бутиках ювелирного дома Mercury.

Ориентировочная стоимость подобного украшения составляет 6,6 миллиона рублей. Финансовое положение Дранги позволяет такие приобретения: артист востребован в театральных проектах и активно сочиняет музыку для спектаклей. Об этом информирует KP.RU.

По имеющимся сведениям, музыкант преклонил колено перед возлюбленной во время отдыха в Сочи, узнав о ее беременности. С обручальным кольцом на безымянном пальце Муцениеце появилась на публике в рамках Забайкальского кинофестиваля.

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