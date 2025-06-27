В ДНР рассказали о ежедневном освобождении новых населенных пунктов

«По большому счету, мы ежедневно можем получать сообщения об освобождении каких-то новых населенных пунктов, потому что мы взяли хороший темп в нашем наступлении. Противник отступает, он огрызается, но при этом вынужден отступать. То есть то, что мы освобождаем новый населенный пункт, это ежедневная боевая работа», — сказал Гагин.