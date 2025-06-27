В ДНР рассказали о ежедневном освобождении новых населенных пунктов

Российские военные ежедневно освобождают населенные пункты, они взяли хороший темп в наступлении. Об этом aif.ru заявил военно-политический аналитик Ян Гагин.
«По большому счету, мы ежедневно можем получать сообщения об освобождении каких-то новых населенных пунктов, потому что мы взяли хороший темп в нашем наступлении. Противник отступает, он огрызается, но при этом вынужден отступать. То есть то, что мы освобождаем новый населенный пункт, это ежедневная боевая работа», — сказал Гагин.
Минобороны в четверг, 26 июня, сообщило об освобождении Новосергеевки и Шевченко в ДНР. Днем ранее стало известно о взятии под контроль села Ялта в республике.
Шевченко известно тем, что около этого населенного пункта находится одно из крупнейших месторождений лития в Европе.
Ранее генерал-майор Сергей Липовой сообщил aif.ru, что ВСУ стали активнее отступать в ЛНР и ДНР, российские бойцы планомерно продвигаются к административным границам республик.