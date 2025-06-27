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Эксперт Вураско: безопасного счета для хранения денег не существует

Эксперт отметил, что никакого безопасного счета не существует.

Источник: Аргументы и факты

Безопасных счетов, на которых хранятся денежные средства, не существует. Об этом aif.ru рассказал директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.

Ранее Управление МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщило, что крупная сумма на дебетовой карте делает человека приоритетом для мошенников.

«Никакого безопасного счета просто вообще не существует. Это абсолютная фикция. Мошенники, причем, могут любую историю подвести под то, что такое безопасный счет в зависимости от того, как существует человек, как он реагирует. Все подобные мошенничества опасны тем, что негативные последствия наступают после действий жертв. То есть человека вводят в заблуждение, причем, даже если у него деньги под подушкой лежат, он все равно их отдаст курьеру», — сказал собеседник издания.

До этого сообщалось, что кибермошенники начали использовать новое вредоносное приложение под названием SuperCard для хищения денежных средств с банковских счетов россиян.