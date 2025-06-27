Эксперт Вураско: безопасного счета для хранения денег не существует

«Никакого безопасного счета просто вообще не существует. Это абсолютная фикция. Мошенники, причем, могут любую историю подвести под то, что такое безопасный счет в зависимости от того, как существует человек, как он реагирует. Все подобные мошенничества опасны тем, что негативные последствия наступают после действий жертв. То есть человека вводят в заблуждение, причем, даже если у него деньги под подушкой лежат, он все равно их отдаст курьеру», — сказал собеседник издания.