В МИД Армении рассказали, когда страна примет решение по ОДКБ

Ранее российская сторона отреагировала на конфликт в Нагорном Карабахе и потенциальную внешнюю агрессию к Армении. Так, президент страны Владимир Путин отметил, что карабахский конфликт не относился к компетенции ОДКБ. По его словам, против Армении не было военных действий. Тогда же Путин обратил внимание на особый статус Нагорного Карабаха, отметив, что Армения официально не признавала его независимость и не включала в состав своей территории.