В МИД Армении рассказали, когда страна примет решение по ОДКБ

Армения определится с дальнейшим членством в ОДКБ, если участники организации не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Ваан Костанян, сообщает агентство «Новости-Армения».
«В конце концов, если партнеры по ОДКБ, в том числе Российская Федерация, не выступят с политическими заявлениями, о которых речь шла еще несколько лет назад, после нападения на суверенную территорию Республики Армения, то Армения примет окончательное решение», — пояснил Костанян.
Замминистра пояснил, что Ереван выражает свою позицию открыто, без каких-либо намеков. Костанян также отметил, что Армения как независимое государство самостоятельно определит сроки для принятия возможных решений.
«Об ОДКБ мы не только намекаем, но и говорим прямым текстом, что так долго продолжаться не может», — констатировал замглавы армянского МИД.
При этом Костанян отметил, что Армения сохраняет членство в ЕАЭС и одновременно развивает партнерство с Евросоюзом. Он подчеркнул: если потребуется четко определить вектор взаимодействия с этими организациями, страна сделает соответствующий выбор.
В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке членства страны в ОДКБ. Позже, в мае, МИД республики сообщил о прекращении финансирования деятельности организации.
Армянская сторона обосновала это решение неадекватной реакцией ОДКБ на эскалацию в Нагорном Карабахе, отсутствием реальной поддержки безопасности Армении и невыполнением организацией своих обязательств перед Ереваном.
Ранее российская сторона отреагировала на конфликт в Нагорном Карабахе и потенциальную внешнюю агрессию к Армении. Так, президент страны Владимир Путин отметил, что карабахский конфликт не относился к компетенции ОДКБ. По его словам, против Армении не было военных действий. Тогда же Путин обратил внимание на особый статус Нагорного Карабаха, отметив, что Армения официально не признавала его независимость и не включала в состав своей территории.