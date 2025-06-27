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Синоптики предупредили о штормовом ветре, ливнях и грозах в пятницу

В пятницу, 27 июня, ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, местами — сильные осадки и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 79% 759 мм рт. ст. +25°

Ветер будет западным с переходом на южный, скоростью 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с. В отдельных районах прогнозируются усиления ветра до 15−20 м/с, сообщили в Белгидромете.

Прогноз погоды по регионам:

  • Брест. +22..+24°С. Утром и днем облачно с прояснениями, временами дождь (вероятность осадков более 90%), гроза.
  • Витебск. +21..+23°С. Облачно с прояснениями, во второй половине дня временами дождь (вероятность осадков 80−90%).
  • Гомель. +22..+24°С. Облачно с прояснениями, во второй половине дня временами дождь (вероятность осадков 80−90%).
  • Гродно. +20..+22°С. Утром и днем облачно с прояснениями, временами дождь (вероятность осадков более 90%), гроза.
  • Могилев. +22..+24°С. Облачно с прояснениями, во второй половине дня временами дождь (вероятность осадков 80−90%).
  • Минск. +18..+20°С. Облачно с прояснениями, временами дождь (вероятность осадков более 90%), возможна гроза.