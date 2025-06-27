Синоптики предупредили о штормовом ветре, ливнях и грозах в пятницу

Ветер будет западным с переходом на южный, скоростью 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с. В отдельных районах прогнозируются усиления ветра до 15−20 м/с, сообщили в Белгидромете.
Прогноз погоды по регионам:
- Брест. +22..+24°С. Утром и днем облачно с прояснениями, временами дождь (вероятность осадков более 90%), гроза.
- Витебск. +21..+23°С. Облачно с прояснениями, во второй половине дня временами дождь (вероятность осадков 80−90%).
- Гомель. +22..+24°С. Облачно с прояснениями, во второй половине дня временами дождь (вероятность осадков 80−90%).
- Гродно. +20..+22°С. Утром и днем облачно с прояснениями, временами дождь (вероятность осадков более 90%), гроза.
- Могилев. +22..+24°С. Облачно с прояснениями, во второй половине дня временами дождь (вероятность осадков 80−90%).
- Минск. +18..+20°С. Облачно с прояснениями, временами дождь (вероятность осадков более 90%), возможна гроза.