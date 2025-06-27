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В Ачинске предложили увековечить память Жириновского, назвав сквер его именем

В Ачинске возникла инициатива по переименованию сквера в седьмом микрорайоне в честь Владимира Жириновского.

В Ачинске возникла инициатива по переименованию сквера в седьмом микрорайоне в честь Владимира Жириновского.

Идею выдвинули сторонники экс-депутата и активиста ЛДПР Александра Глискова, который в настоящее время отбывает 10-летний срок лишения свободы за взятку.

Предложение связано с предстоящим празднованием 80-летия Жириновского в 2024 году. В соответствии с указом, подписанным на федеральном уровне, регионам рекомендовано рассмотреть варианты увековечения памяти политика, включая наименование улиц, парков и скверов.

Глисков и его последователи предлагают присвоить имя Жириновского скверу, расположенному за школой № 6, подчеркивая его визиты в Ачинск в 1990-е годы. Напомним, что Жириновский действительно посещал Ачинский глинозёмный комбинат в 1992 году и возвращался в город в 1996 и 1998 годах в рамках своих политических туров.

На данный момент решение о переименовании еще не принято.

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