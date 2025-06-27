В Ачинске предложили увековечить память Жириновского, назвав сквер его именем

Глисков и его последователи предлагают присвоить имя Жириновского скверу, расположенному за школой № 6, подчеркивая его визиты в Ачинск в 1990-е годы. Напомним, что Жириновский действительно посещал Ачинский глинозёмный комбинат в 1992 году и возвращался в город в 1996 и 1998 годах в рамках своих политических туров.