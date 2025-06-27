Замсекретаря Совбеза: 43,5% мигрантов предпочитают шариат светским законам

Коков отметил, что такие настроения формируют почву для появления этнических анклавов и закрытых диаспор, которые демонстрируют нежелание интегрироваться в российское общество. Это, по его мнению, несёт риски для социальной стабильности и требует системного подхода к вопросам адаптации мигрантов.