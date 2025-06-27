Замсекретаря Совбеза: 43,5% мигрантов предпочитают шариат светским законам

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете» заявил, что значительная часть трудовых мигрантов в России отдают предпочтение шариату, а не светским законам.
По его словам, такие данные были получены в ходе социологического опроса, проведённого Федеральной службой охраны: 43,5% респондентов высказались в пользу религиозных норм, 24% готовы участвовать в протестах ради внедрения шариата в общественную жизнь, а 15,3% — поддерживают участие в незаконных политических акциях.
Коков отметил, что такие настроения формируют почву для появления этнических анклавов и закрытых диаспор, которые демонстрируют нежелание интегрироваться в российское общество. Это, по его мнению, несёт риски для социальной стабильности и требует системного подхода к вопросам адаптации мигрантов.
Тем не менее, несмотря на сохраняющееся внешнеполитическое давление и напряжённую международную обстановку, Россия остаётся привлекательной страной для трудовой миграции, подчеркнул Коков. Он добавил, что высокий уровень интереса к России со стороны мигрантов обусловлен экономическими возможностями и стабильностью.
Ранее сообщалось, что численность трудовых мигрантов в России достигла минимального уровня, сократившись вдвое за последнее десятилетие.