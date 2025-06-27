В Комсомольске-на-Амуре школьника выгнали с ЕГЭ за умные очки

В Комсомольске-на-Амуре выпускник попытался пройти ЕГЭ с помощью «умных» очков.
Гаджет должен был передавать ответы, но план провалился — наблюдатели заметили устройство по видеозаписи. Школьника вывели из аудитории, экзамен он не завершил, пересдача теперь — только через год.
Как выяснилось, юноша вдохновился историей из Ленинградской области, где подобное устройство помогло девушке успешно списать, но позже результаты всё равно аннулировали. В Хабаровском крае это пока единственный случай высокотехнологичного списывания. Остальные предпочитали классику — шпаргалки и телефоны. Трое попались с бумажками на русском языке, двое пронесли мобильники на литературе и математике. Их тоже отстранили от пересдачи.
В остальном экзаменационная кампания проходит успешно. Средние баллы выше прошлогодних почти по всем предметам. Особенно вырос уровень по химии. Впервые за долгое время есть стобалльники по литературе и истории. Слабее всего выступили сдающие географию, но в целом результаты обнадёживают. Пересдачи ещё впереди, и всё больше выпускников записываются на информатику — сообщает телеграм-канал Komsagram.