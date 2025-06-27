В Комсомольске-на-Амуре школьника выгнали с ЕГЭ за умные очки

В остальном экзаменационная кампания проходит успешно. Средние баллы выше прошлогодних почти по всем предметам. Особенно вырос уровень по химии. Впервые за долгое время есть стобалльники по литературе и истории. Слабее всего выступили сдающие географию, но в целом результаты обнадёживают. Пересдачи ещё впереди, и всё больше выпускников записываются на информатику — сообщает телеграм-канал Komsagram.