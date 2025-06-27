Врачам на селе нашли замену: кто и когда начнет работать в российских ФАПах и амбулаториях

Власова добавила, что власти страны не могут позволить, чтобы россияне оставались без медицинской помощи только потому, что фАП или амбулатория временно остались без врача. Фельдшеры или акушерки, заверила политик, будут оказывать помощь грамотно и, в пределах своих полномочий.