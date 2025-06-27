Врачам на селе нашли замену: кто и когда начнет работать в российских ФАПах и амбулаториях

С 1 сентября в России фельдшерам и акушеркам в случае нехватки специалистов или их временного отсутствия разрешат выполнять обязанности участковых врачей. Речь идет о педиатрах, терапевтах и акушерах-гинекологах. Об этом в интервью РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.
Парламентарий отметила, что решение закреплено на федеральном уровне и должно способствовать доступности медицинской помощи, особенно в удаленных и малых селах.
Власова добавила, что власти страны не могут позволить, чтобы россияне оставались без медицинской помощи только потому, что фАП или амбулатория временно остались без врача. Фельдшеры или акушерки, заверила политик, будут оказывать помощь грамотно и, в пределах своих полномочий.
Депутат подчеркнула, что о подмене специалистов речи не идет — это необходимая мера, призванная улучшить доступность медицинскую помощь.
В феврале этого года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что дефицит медиков в системе здравоохранения страны сейчас порядка 23,2 тыс. врачей. По его словам, общий прирост по персоналу в данной области по РФ составил 6,5 тыс. человек с 2019-го по 2024-й год.
А уже в мае сообщалось о намерении российского Министерства здравоохранения увеличить штраф для выпускников медицинских вузов, отучившихся за счет федерального, регионального или местного бюджетов, и отказывающихся от обязательной отработки в медицинских организациях, работающих в системе ОМС. Денежное наказание для таких выпускников может составлять трехкратный размер расходов бюджета на его обучение.
Однако позже в законопроект несли изменения — в Минздраве решили внедрить новую систему — отказ от выплат и обязательную стажировку в государственных учреждениях. В профессиональном сообществе высоко оценили инициативы профильного федерального ведомства.
Главный внештатный специалист по косметологии минздрава Самарской области Ольга Колсанова заявила, что замена финансового штрафа на блокировку профессиональной деятельности — сильный и неотвратимый рычаг. По ее словам, эта мера с точки зрения руководителя частной клиники, как ни парадоксально, в долгосрочной перспективе может принести пользу.