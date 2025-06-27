В Госдуме рассказали, что с 1 сентября фельдшеры и акушерки смогут заменять врачей

Министерство здравоохранения ранее предложило изменить правила для выпускников медицинских вузов, ограничив их право на трудоустройство в государственных клиниках без обязательного трёхлетнего стажа. В соответствии с новым законопроектом, только те специалисты, которые после завершения обучения на бюджетной основе проработали не менее трёх лет в учреждениях, оказывающих медицинские услуги по обязательному медицинскому страхованию, смогут пройти аккредитацию.