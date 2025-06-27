Российские военные рассказали о насилии в украинском плену

За последний месяц произошло уже несколько обменов. Так, 20 июня Минобороны отчиталось о еще одном обмене пленными. Кроме того, тогда же были продолжены санитарные обмены ранеными. Кроме того, 19 июня ведомство опубликовало кадры с возвращенными из плена российскими бойцами. Им дали возможность связаться с родственниками и близкими.