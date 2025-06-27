Российские военные рассказали о насилии в украинском плену

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена, заявили о случаях насилия и жестокого обращения со стороны солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал RT.
По словам одного из военных, в плену они подвергались физическому и психологическому давлению.
— Самое главное — чтобы парни держались, верили, не теряли надежды. Россия не забудет, — отметил он в беседе с RT.
26 июня в Министерстве обороны РФ показали кадры с возвращенными из плена российскими бойцами.
За последний месяц произошло уже несколько обменов. Так, 20 июня Минобороны отчиталось о еще одном обмене пленными. Кроме того, тогда же были продолжены санитарные обмены ранеными. Кроме того, 19 июня ведомство опубликовало кадры с возвращенными из плена российскими бойцами. Им дали возможность связаться с родственниками и близкими.
При этом 9 июня Министерство обороны России сообщило, что в рамках договоренностей, которых Россия и Украина достигли в Стамбуле, вернулась первая группа пленных российских военных в возрасте до 25 лет. Взамен Киев получил такое же количество военнопленных. До этого бойцы находились в Белоруссии, где им оказали медицинскую и психологическую помощь.