Загадка паралича. Ученые объяснили странное поведение акул

Итак, проанализировав данные эксперимента с 13 видами хрящевых рыб, австралийские исследователи пришли к выводу: тоническая неподвижность не защитный механизм, используемый в данный момент, а эволюционный пережиток. Сотни миллионов лет назад древние акулы и скаты, возможно, действительно использовали этот прием для выживания. Но со временем многие виды утратили эту черту, а у других она сохранилась просто потому, что не мешает им.