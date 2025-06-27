Загадка паралича. Ученые объяснили странное поведение акул

Представьте, как здорово, если бы напавшую на человека морскую хищницу можно было бы обезвредить, просто перевернув ее брюхом вверх. В этот момент акула замрет, словно бы впав в транс: дыхание замедлится, мышцы расслабятся, и огромная страшная рыбина перестанет сопротивляться. Человек сможет быстро уплыть — и будет спасен!
Состояние, когда животное впадает в паралич, называется тонической неподвижностью. Долгое время ученые считали его защитным механизмом. Но новое исследование австралийских биологов показало: все не так просто.
Трюк, который выглядит небезопасно
Тоническая неподвижность — явление, которое встречается у многих видов животных — от кроликов, замирающих перед лицом опасности, до опоссумов, притворяющихся мертвыми. Бывает оно и у акул. Причем наступает тогда, когда рыбу переворачивают спиной вниз, брюхом — вверх.
И если наземным существам такое поведение действительно может спасти жизнь, потому что хищник теряет интерес к неподвижной добыче, то у акул этот трюк выглядит странно и даже небезопасно. Ведь в перевернутом положении они становятся легкой добычей для косаток: те могут схватить акулу, перевернуть и без сопротивления съесть ее печень.
Так зачем же эволюция оставила акулам столь рискованную особенность? Ученые из Университета Джеймса Кука Австралии провели эксперимент с 13 видами хрящевых рыб: акулами, скатами и химерами, их еще называют акулами-призраками. Их осторожно переворачивали под водой до тех пор, пока не замечали их вялого состояния. Каждую особь протестировали трижды.
Паралич наступал не у всех. Оказалось, что лишь семь видов из 13 впадали в транс при переворачивании, а остальные не реагировали. Длительность тонической неподвижности колебалась от 12 до 131 секунды.
Затем биологи сопоставили полученные данные с эволюционной историей всех этих видов и пришли к некоему выводу. Его мы озвучим позже.
Три версии — и ни одной подтвержденной
Долгое время существовало три основных предположения о причинах такого поведения акул.
- Защита от хищников. Гипотеза гласила, что акула притворяется мертвой, чтобы избежать нападения, как те же опоссумы. Но, как мы уже отметили, факты против этой версии: косаткам как раз выгодно, когда жертва обездвижена. Да и у других морских хищников нет привычки бросать добычу только потому, что она перестала шевелиться.
- Секреты спаривания. У некоторых акул принято такое брачное поведение: самцы кусают самок за жабры, переворачивают их — и те, впадая в паралич, не оказывают сопротивления при спаривании. Но, если бы это было причиной акульей тонической неподвижности, она проявлялась бы только у самок. Однако эффект наблюдается у обоих полов.
- Сенсорная перегрузка. Возможно, при переворачивании акула испытывает стресс от смены гравитации и отключается, чтобы не перегружать нервную систему. Но подтвердить это пока не удалось.
Эволюционный баг, который никто не починил
Итак, проанализировав данные эксперимента с 13 видами хрящевых рыб, австралийские исследователи пришли к выводу: тоническая неподвижность не защитный механизм, используемый в данный момент, а эволюционный пережиток. Сотни миллионов лет назад древние акулы и скаты, возможно, действительно использовали этот прием для выживания. Но со временем многие виды утратили эту черту, а у других она сохранилась просто потому, что не мешает им.
Получается, что акулы замирают не потому, что это помогает им выжить, а потому, что когда-то это могло быть полезным. Теперь же это просто странный рудимент, как копчик у человека или мышцы, двигающие уши. Своего рода эволюционный баг, который никто не починил.
Исследование заставляет пересмотреть представления о поведении морских хищников. Возможно, и другие защитные механизмы животных на поверку окажутся эволюционными реликтами — особенностями, которые природа просто забыла убрать.