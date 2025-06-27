Эксперт Вураско назвал самое главное правило защиты от мошенников

«Надо понимать, что если по телефону кто-то позвонил или назвался знакомым человеком и якобы требует совершить какие-либо действия, то не надо ничего делать. Здесь только надо проверить эту информацию — перезвонить знакомым самому. Мошенники сами никуда не заходят — это все делает сам человек. Найдется легенда, которая подойдет под конкретного человека. Хоть я и знаю все эти приемы, но были моменты, когда, по крайней мере, на первом этапе, я уже был готов совершить какое-то действие, но потом останавливался, все осмысливал и понимал, что нет, наверное, это не безопасно. Мошенники стараются вывести жертву из состояния равновесия, спровоцировать на необдуманные поступки», — сказал собеседник издания.